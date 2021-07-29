Одіозний агент Міно Райола запропонував послуги свого клієнта Ліверпулю, стверджує Le10Sport.

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Чутки про відхід Погба з Юнайтед отримали нове життя у літнє трансферне вікно. У чемпіона світу залишився лише рік за контрактом із "червоними дияволами". Щодо продовження співпраці на новий період сторони наразі не домовилися.

Заважають перемовинам непомірні апетити агента Погба, який прагне вкотре заробити солідні комісійні. Перехід французького хавбека до іншого клубу, навіть найпринциповішого суперника МЮ, теж цілком влаштує Райолу.

До слова, в сезоні 2020/21 Поль Погба провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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