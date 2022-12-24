Екс-півзахисник "біло-синіх" Сергій Рибалка зізнався, що свого часу міг опинитись у чемпіонаті Німеччини.

"Блохін прийшов, і я одразу поїхав до Чехії. Підійшов до нього та попросив відпустити, бо треба грати. Я грав за дубль, та переріс цей рівень.

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Буквально півроку там пограв, і як потім мені казали агенти, було три пропозиції із Бундесліги: від Фрайбурга, Шальке та Ганновера. Окрім того, був інтерес від Вікторії Пльзень. Я був у їхньому розташуванні, вони вже домовлялися про трансфер із Динамо, але не зійшлись на сумі", – розповів Рибалка у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, Сергій перебував на контракті з Динамо з 2008 по 2018 роки (з орендами у Слован та Сівасспор). З 2021-го – виступає за Олександрію.

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