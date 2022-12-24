Экс-полузащитник "бело-синих" Сергей Рыбалка признался, что в свое время мог оказаться в чемпионате Германии.

"Блохин пришел, и я сразу уехал в Чехию. Подошел к нему и попросил отпустить, потому что нужно играть. Я играл за дубль, но перерос этот уровень.

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Буквально полгода там поиграл, и, как потом мне говорили агенты, было три предложения из Бундеслиги: от Фрайбурга, Шальке и Ганновера. Кроме того, был интерес от Виктории Пльзень. Я был в их расположении, они уже договаривались о трансфере с Динамо, но не сошлись на сумме", – рассказал Рыбалка в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, Сергей находился на контракте с Динамо с 2008 по 2018 годы (с арендами в Слован и Сивасспор). С 2021-го – выступает за Александрию.

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