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Блохін не вірить в спокійну перемогу Динамо над Олімпіакосом

14:16 808 Читать на русском
Блохін не вірить в спокійну перемогу Динамо над Олімпіакосом
Олег Блохін / Фото: ФК Динамо

Екс-наставник збірної України та Динамо не бачить фаворита у протистоянні киян та Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Я знаю, що в Піреї завжди дуже важко грати. Хоча, перевага все-таки на боці Динамо, перший матч пройде на виїзді.

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З іншого боку, після зимової перерви грати буде дуже важко. У Олімпіакоса не такий довга перерва, напевно, вони почнуть грати раніше. Не знаю, як у них зараз чемпіонат складається.

Думаю, в першій грі буде дуже важко. При своїх уболівальниках Олімпіакос може створити чудеса. Я ставлю 50 на 50", – сказав Блохін в ефірі "Футбол News".

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
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Теги
Ліга Європи Олег Блохін Олімпіакос - Динамо Динамо - Олімпіакос Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос
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