Блохін не вірить в спокійну перемогу Динамо над Олімпіакосом

Туреччина — 14:53 408
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Селезньов став пріоритетним варіантом для Малаги
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Бланко Лещук вразив тренера Малаги – наставник просить викупити форварда в ШахтаряІспанія — 14:29 727
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Маліновський став одним з найдорожчих футболістів чемпіонату БельгіїБельгія — 13:52 1706
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Помер екс-президент Арсенала Хілл-Вуд – при ньому прийшов Венгер, а клуб здобув останній чемпіонський титулАнглія — 12:37 222
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Піке хоче стати президентом Барселони в 34 роки та запросити тренерами Хаві і Іньєсту – ефектний розіграш іспанських ЗМІІспанія — 12:12 1564
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