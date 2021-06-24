Керівництво МФК Миколаїв ухвалило рішення знятись з розіграшу Першої ліги та заявитись у третій за силою дивізіон України, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Миколаївці скаржаться на недостатнє фінансування команди. У своїй заяві клуб підкреслює: "Керівництво міста не виявляє зацікавленості в існуванні в Миколаєві футболу взагалі і футбольного клубу зокрема".

За підсумками минулого сезону Першої ліги Миколаїв фінішував на 4-й сходинці.

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