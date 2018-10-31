Блізніченко став гравцем Шерифа, який тренує Сабліч

Екс-футболіст Дніпра і Карабюкспора Андрій Блізніченко продовжить кар'єру у складі чемпіона Молдови.

Шериф на офіційному сайті оголосив про підписання угоди про співпрацю із українським хавбеком Андрієм Блізніченком. Зазначається, що Блізніченко стане повноцінним гравцем Шерифа в січні 2019 року.

Піроженко: Заклав квартиру, щоб оформити трансфер Блізніченка в Карабюкспор

Останнім клубом Блізніченка був турецький Карабюкспор, який за підсумками сезону 2017/18 вилетів з турецької Суперліги. Сам 23-річний хавбек раніше покинув команду та зазначав, що має пропозиції від польських та турецьких клубів.

Нагадаємо, нещодавно Шериф достроково став чемпіоном Молдови. Цікаво, що очолює молдавську команду екс-футболіст Динамо Горан Сабліч.

Папа Гуйє близький до переходу в Карпати