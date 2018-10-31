Близниченко стал игроком Шерифа, который тренирует Саблич

Экс-футболист Днепра и Карабюкспора Андрей Близниченко продолжит карьеру в составе чемпиона Молдовы.

Шериф на официальном сайте объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с украинским хавбеком Андреем Близниченко. Отмечается, что Близниченко станет полноценным игроком Шерифа в январе 2019 года.

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Последним клубом Близниченко был турецкий Карабюкспор, который по итогам сезона 2017/18 вылетел из турецкой Суперлиги. Сам 23-летний хавбек ранее покинул команду и отмечал, что у него есть предложения от польских и турецких клубов.

Напомним, недавно Шериф досрочно стал чемпионом Молдовы. Интересно, что возглавляет молдавскую команду экс-футболист Динамо Саблич.

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