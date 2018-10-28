Сабліч став чемпіоном Молдови біля керма Шерифа

Колишній захисник Динамо, а нині головний тренер Шерифа Горан Сабліч завоював чемпіонство Молдови.

Молдовський Шериф на чолі з Гораном Саблічем після 24-х турів став чемпіоном Молдови, відірвавшись від найближчого переслідувача на 15 очок.

"По-перше, хочу привітати всю команду і весь клуб із завоюванням чергового титулу чемпіонів.

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У нас попереду ще чотири матчі, які ми будемо грати в повну силу. Ми повинні закінчити сезон на мажорній ноті. Можна, звичайно, зробити невеликі висновки. В першу чергу, мова йде про єврокубки, де ми, на жаль, не потрапили в груповий етап. Найбільшою невдачею, без сумніву, була поразка від Шкендії.

У внутрішньому чемпіонаті ми виглядали стабільніше", – цитує Сабліча офіційний сайт клубу.

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