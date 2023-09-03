Манчестер Сити разбил Фулхэм в четвертом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Пеп Гвардиола продолжает восстанавливаться после операции на спине и не руководил командой в этой встрече, доверив все своим помощникам. Отсутствие тренера не помешало Манчестер Сити одержать роскошную победу над соперником. Главная звезда команды Эрлинг Холанд оформил хет-трик. По голу в свой актив записали Аке и Альварес.

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Манчестер Сити занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея максимальное количество очков – 12. Фулхэм находится на 13 месте с 4 баллами.