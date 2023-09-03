Блестящая победа "горожан" без Гвардиолы и хет-трик Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Фулхэм – 5:1
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Манчестер Сити разбил Фулхэм в четвертом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
31’ Хулиан Альварес
45+5’ Натан Аке
59’ Эрлинг Холанд
70’ Эрлинг Холанд
90+5’ Эрлинг Холанд
Тім Рім 33’
31’ Хулиан Альварес
33’ Тім Рім
45+5’ Натан Аке
59’ Эрлинг Холанд
70’ Эрлинг Холанд
90+5’ Эрлинг Холанд
Пеп Гвардиола продолжает восстанавливаться после операции на спине и не руководил командой в этой встрече, доверив все своим помощникам. Отсутствие тренера не помешало Манчестер Сити одержать роскошную победу над соперником. Главная звезда команды Эрлинг Холанд оформил хет-трик. По голу в свой актив записали Аке и Альварес.
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Манчестер Сити занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея максимальное количество очков – 12. Фулхэм находится на 13 месте с 4 баллами.
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