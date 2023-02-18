У суботу у 21-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 21-й тур

Борусія М – Баварія – 3:2

Голи: Штіндль, 13, Хофман, 56, Тюрам, 84 – Шупо-Мотінг, 35, Тель, 90+3

Вилучення: Упамекано, 9 (Баварія, червона картка)

Бохум – Фрайбург – 0:2

Голи: Грегоріч, 40, Хьолер, 51

Вилучення: Лосілья, 64 (Бохум, червона картка)

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 0:3

Голи: Форсберг, 14, Лаймер, 85, Собослай, 90+3

Штутгарт – Кельн – 3:0

Голи: Діаш, 9, Соса, 60, Кулібалі, 74

Айнтрахт – Вердер – початок матчу о 19:30

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Баварія на виїзді поступилась менхенгладбаській Борусії. Упамекано за брудну гру вже на 9-й хвилині залишив баварців у меншості. Штіндль за трохи вивів "жеребців" вперед, однак ще до перерви "Ротен" зрівняли. По перерві господарі забили ще двічі, а суперник лише у доданий час спромігся скоротити відставання до мінімуму. Несподівана поразка Нагельсманна і Ко, які вже після цього туру можуть злетіти з першої сходинки.

Фрайбург на класі здолав Бохум. Український захисник рурців Іван Ордець вийшов в основі і провів на полі увесь матч. Гості забили по голу у кожному з таймів, а після того як Лосілья отримав вилучення в середині другої сорокап'ятихвилинки, питань щодо переможця не залишилось.

РБ Лейпциг розгромив Вольфсбург. "Бики" зуміли забити на початку матчу і рахунок залишався хитким практично до завершення поєдинку. Лише за 5 хвилин до завершення гри Лаймер дозволив видихнути вболівальникам Лейпцига, а Собослай у доданий час поставив масну крапку.

Штутгарт, який йшов у турнірній таблиці передостаннім, несподівано розбив Кельн. "Шваби" забили "цапам" три сухих голи і покинули зону вильоту.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ