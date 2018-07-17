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Блінд офіційно став гравцем Аякса

17:00 228 Читать на русском
Блінд офіційно став гравцем Аякса
Дейлі Блінд / Фото ФК Аякс

Захисник Дейлі Блінд з наступного сезону захищатиме кольори Аякса.

Аякс і Манчестер Юнайтед досягли домовленості щодо трансферу Дейлі Блінда, повідомляє офіційний сайт амстердамського клубу.

28-річний захисник підписав контракт на 4 роки, а сума трансферу складе 16 млн євро. З урахуванням преміальних цифра може вирости до 20,5 млн євро.

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Блінд розпочав кар'єру в структурі Аякса з восьми років, а дебютував за основну команду в 2008 році. Голандець покинув амстердамський клуб влітку 2014 року і перейшов в Манчестер Юнайтед.

У минулому сезоні Блінд остаточно втратив місце в стартовому складі МЮ, зігравши всього в 17 матчах і забивши один гол.

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Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Дейлі Блінд Дейлі Блінд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Аякс Аякс Нідерланди
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