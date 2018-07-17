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Блинд официально стал игроком Аякса

17:00 26 Читати українською
Блинд официально стал игроком Аякса
Дэйли Блинд / Фото ФК Аякс

Защитник Дэйли Блинд со следующего сезона будет защищать цвета Аякса.

Аякс и Манчестер Юнайтед достигли договоренности по трансферу Дэйли Блинда, сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

28-летний защитник подписал контракт на 4 года, а сумма трансфера составит 16 млн евро. С учетом премиальных цифра может вырасти до 20,5 млн евро.

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Блинд начал карьеру в структуре Аякса с восьми лет, а дебютировал за основную команду в 2008 году. Голландец покинул амстердамский клуб летом 2014 года и перешел в Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Блинд окончательно потерял место в стартовом составе МЮ, сыграв всего в 17 матчах и забив один гол.

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