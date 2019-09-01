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Блавацький: Приймак вивихнув лікоть у моменті з пропущеним голом від Маріуполя

09:42 16 Читать на русском
Блавацький: Приймак вивихнув лікоть у моменті з пропущеним голом від Маріуполя
Богдан Блавацький / фото: ФК Львів

Головний тренер Львова Богдан Блавацький прокоментував поразку в матчі 6-го туру УПЛ проти Маріуполя (0:1).

 
Владислав Вакула 62’
62’ Владислав Вакула

"Перший тайм не вразив видовищною грою. Суперник володів територіальною перевагою, у нас було кілька моментів. Матч йшов до першої помилки, і саме ми її допустили.

Блискучий гол Вакули у відеоогляді матчу Львів – Маріуполь – 0:1

Приймак повинен був вибити м'яч подалі, але мені сказали, що у нього вивих ліктя. Мабуть, в тому епізоді все ж було порушення правил.

Після пропущеного гола команда прокинулася. Але трапився бенефіс воротаря. Футбол складається з помилок. Не знаю, це фатальне невезіння або що ще. Ніяк не можемо зупинити цю чорну безвиграшну серію на своєму полі", – поділився Блавацький в коментарі офіційному сайту Львова.

Нагадаємо, Львів мінімально поступився Маріуполю (0:1), а єдиним голом у матчі відзначився Вакула.

Маріуполь здобув мінімальну виїзну перемогу над Львовом

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Теги
Львів - Маріуполь Маріуполь Маріуполь Львів Львів Владислав Приймак Владислав Приймак Богдан Блавацький Богдан Блавацький
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