Блавацький: Приймак вивихнув лікоть у моменті з пропущеним голом від Маріуполя

Головний тренер Львова Богдан Блавацький прокоментував поразку в матчі 6-го туру УПЛ проти Маріуполя (0:1).

"Перший тайм не вразив видовищною грою. Суперник володів територіальною перевагою, у нас було кілька моментів. Матч йшов до першої помилки, і саме ми її допустили.

Блискучий гол Вакули у відеоогляді матчу Львів – Маріуполь – 0:1

Приймак повинен був вибити м'яч подалі, але мені сказали, що у нього вивих ліктя. Мабуть, в тому епізоді все ж було порушення правил.

Після пропущеного гола команда прокинулася. Але трапився бенефіс воротаря. Футбол складається з помилок. Не знаю, це фатальне невезіння або що ще. Ніяк не можемо зупинити цю чорну безвиграшну серію на своєму полі", – поділився Блавацький в коментарі офіційному сайту Львова.

Нагадаємо, Львів мінімально поступився Маріуполю (0:1), а єдиним голом у матчі відзначився Вакула.

Маріуполь здобув мінімальну виїзну перемогу над Львовом