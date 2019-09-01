Блавацкий: Приймак вывихнул локоть в моменте с пропущенным голом от Мариуполя

Главный тренер Львова Богдан Блавацкий прокомментировал поражение в матче 6-го тура УПЛ против Мариуполя (0:1).

"Первый тайм не впечатлил зрелищной игрой. Соперник владел территориальным преимуществом, у нас было несколько моментов. Матч шел до первой ошибки, и именно мы ее допустили.

Блестящий гол Вакулы в видеообзоре матча Львов – Мариуполь – 0:1

Приймак должен был выбить мяч подальше, но мне сказали, что у него вывих локтя. Видимо, в том эпизоде все же было нарушение правил.

После пропущенного гола команда проснулась. Но случился бенефис вратаря. Футбол состоит из ошибок. Не знаю, это фатальное невезение или что еще. Никак не можем остановить эту черную безвыигрышную серию на своем поле", – поделился Блавацкий в комментарии официальному сайту Львова.

Напомним, Львов минимально уступил Мариуполю (0:1), а единственным голом в матче отметился Вакула.

Мариуполь добыл минимальную выездную победу над Львовом