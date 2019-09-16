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"У мене був віщий сон", – Блавацький поділився подробицями свого несподіваного звільнення зі Львова

14:41 753 Читать на русском
"У мене був віщий сон", – Блавацький поділився подробицями свого несподіваного звільнення зі Львова
Богдан Блавацький / Фото ФК Львів

Екс-наставник "містян" Богдан Блавацький дав коментар стосовно свого відходу з львівського клубу.

"6 очок – мало на цьому етапі. Тому результат, гра ... Це все пов'язане. Чому звільняють тренерів? Мало очок в турнірній таблиці – тоді і йде зміна.

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Мені навіть віщий сон приснився. Прокинувся о 6 ранку, кажу дружині: "Я звільнений". Вона перепитує: "Як звільнений?", а я відповідаю: "Просто є моменти, які можу передбачити".

Згодом ми сіли, поговорили з генеральним директором. Я цього чекав... Перебування в УПЛ – щодня, щотижня, щомісяця – великий успіх для тренера, який тримається на плаву.

У вівторок я приїхав на тренування, а там вже був інший тренер. Я зрозумів, що "винос тіла" відбувся", – сказав Блавацький у коментарі програмі Великий футбол.

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Нагадаємо, 56-річного фахівця звільнили за кілька днів перед матчем проти Колоса, а на його місце призначили Володимира Мазяра.

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Теги
Львів Львів Володимир Мазяр Володимир Мазяр Богдан Блавацький Богдан Блавацький
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