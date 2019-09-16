Гірник-Спорт вимагає у Львова компенсацію за контракт Мазяра

Клуб з Горішніх Плавнів висунув нові умови розриву угоди колишнього тренера команди Володимира Мазяра.

Гірник-Спорт очікує на грошове відшкодування за 42-річного фахівця, який перебрався у ФК Львів.

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"Тисяч 400-500 гривень. Якщо ми виховали такого діаманта. Гендиректор клубу написав "амбіційний", "харизматичний", "молодий"... Я думаю, що у Львова є можливість заплатити за такого тренера невелику компенсацію", – заявив президент Гірника-Спорт Петро Каплун у програмі Профутбол.

Львів погоджуватися на такі умови не збирається, аргументуючи це тим, що колишній клуб Мазяра сам підтвердив розрив контракту за обопільною згодою на офіційному сайті, тому ніяких претензій до тренера бути не може.

"Запросили Мазяра, бо Львів – найамбітніший проект українського футболу", – генеральний директор клубу Паньків

Нагадаємо, раніше Каплун звинуватив Мазяра у організації договірних матчів, коли той ще перебував на чолі Гірника-Спорт.