toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ДИНАМО - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЗОРЯ

Гірник-Спорт вимагає у Львова компенсацію за контракт Мазяра

12:56 587 Читать на русском
Гірник-Спорт вимагає у Львова компенсацію за контракт Мазяра
Володимир Мазяр / Фото із соцмереж

Клуб з Горішніх Плавнів висунув нові умови розриву угоди колишнього тренера команди Володимира Мазяра.

Гірник-Спорт очікує на грошове відшкодування за 42-річного фахівця, який перебрався у ФК Львів.

Колос здобув мінімальну перемогу над Львовом – Мазяр дебютував на чолі "містян" з поразки

"Тисяч 400-500 гривень. Якщо ми виховали такого діаманта. Гендиректор клубу написав "амбіційний", "харизматичний", "молодий"... Я думаю, що у Львова є можливість заплатити за такого тренера невелику компенсацію", – заявив президент Гірника-Спорт Петро Каплун у програмі Профутбол.

Львів погоджуватися на такі умови не збирається, аргументуючи це тим, що колишній клуб Мазяра сам підтвердив розрив контракту за обопільною згодою на офіційному сайті, тому ніяких претензій до тренера бути не може.

"Запросили Мазяра, бо Львів – найамбітніший проект українського футболу", – генеральний директор клубу Паньків

Нагадаємо, раніше Каплун звинуватив Мазяра у організації договірних матчів, коли той ще перебував на чолі Гірника-Спорт.

blog_ava
"Декому пора витерти соплі", – Бабич розкритикував молодих гравців Маріуполя після нічиєї з Олімпіком
09:15
1872
Теги
Львів Львів Володимир Мазяр Володимир Мазяр Петро Каплун Гірник-Спорт Гірник-Спорт Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
31
хв
Торіно
21:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук