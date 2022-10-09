Лион на своем официальном сайте объявил об увольнении Петера Босса, которого заменил победитель ЧМ-1998 и Евро-2000. Контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

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Предыдущим местом работы Блана был Аль-Райян, который он покинул зимой этого года. В Европе француз не тренировал с 2016-го, когда его уволил ПСЖ. Также в его карьере была родная национальная сборная и яркий Бордо, который он приводил к чемпионству в сезоне 2008/09.

Лион мощно начал новую кампанию, но в последних 5 турах набрал жалкое очко и свалился в середину таблицы. За "ткачей" выступает вингер Тете, которого арендовали из Шахтера.

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