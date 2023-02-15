Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк висловився щодо бійки гравців Миная з росіянами у Туреччині.

Гравці "лисиць" побили представників терористів із клубу Шинник. Причиною стала невихованість одного російського футболіста, який перебрав з алкоголем і образив жінку-працівницю турецького готелю.

Минай підтвердив бійку з російськими футболістами – офіційна позиція клубу

"Такі ситуації показують, які проблеми можуть виникнути у разі, якщо МОК вирішить допустити спортсменів РФ та Білорусі до міжнародних змагань. Представникам країни-терориста не місце на міжнародній спортивній арені", – написав Беленюк у Telegram.

Нагадаємо, МОК заявив, що розглядає варіант допуску росіян і білорусів до паризької Олімпіади-2024 під нейтральним прапором та за умови засудження війни. Це спровокувало критику, зокрема й з боку української влади.