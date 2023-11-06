Полесье и Кривбасс поделили очки в 13-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Кривбасс вышел вперед на 39-й минуте. Кузык получил отличную разрезную передачу от Стецькова, обыграл кипера и покатил в ворота. Бригада Екатерины Монзуль зафиксировала офсайд, но VAR исправил ошибку. Система еще раз вмешалась, отменив пенальти за прижатую руку Бескоровайного.

Полесье и Кривбасс расписали ничью в матче за лидерство в УПЛ

Полесье таки отыгралось в дебюте второго тайма. Макуана нашел Козака, который отлично пробил в ближний угол – 1:1. Ничья скорее порадовала конкурентов в борьбе за вершину таблицы, на которой пока остается Кривбасс.