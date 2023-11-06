Битва лидеров с исправленными ошибками Монзуль в видеообзоре матча Полесье – Кривбасс – 1:1
22:39 - Читати українською
Полесье и Кривбасс поделили очки в 13-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Денис Кузык 39’
39’ Денис Кузык
Кривбасс вышел вперед на 39-й минуте. Кузык получил отличную разрезную передачу от Стецькова, обыграл кипера и покатил в ворота. Бригада Екатерины Монзуль зафиксировала офсайд, но VAR исправил ошибку. Система еще раз вмешалась, отменив пенальти за прижатую руку Бескоровайного.
Полесье и Кривбасс расписали ничью в матче за лидерство в УПЛ
Полесье таки отыгралось в дебюте второго тайма. Макуана нашел Козака, который отлично пробил в ближний угол – 1:1. Ничья скорее порадовала конкурентов в борьбе за вершину таблицы, на которой пока остается Кривбасс.
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