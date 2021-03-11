Італійська преса не оминула увагою перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між столичною Ромою і донецьким Шахтарем. Є і слова поваги, і традиційні хиби з позиціями та прізвищами гравців українського гранда.

Міланське видання La Gazzetta dello Sport на передовиці досі обсмоктує тему Ювентуса та фіаско Кріштіану Роналду. Прев'ю до матчу Роми знаходимо аж на 12-й сторінці. Поєдинку римлян із Шахтарем присвячений один розворот.

Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

GdS анонсує гру крізь призму дуелі двох португальських тренерів і їхніх філософій: "Позиційна гра Фонсеки проти контратак Каштру". Італійські журналісти пишуть, що Паулу наполягає на володінні м'ячем і будує гру горизонтально, а Луїш робить ставку на вертикальний футбол.

Окрім цього, "гадзетта" нагадує, що Шахтар восени покарав Реал і Інтер у Лізі чемпіонів. У складі донеччан виділяють "бомбардира Мораєса", "асистента Тайсона" та "джокера Тете". Лідерами Шахтаря називають Тайсона та Марлоса, які "часто змінюють позиції". А ще Каштру, на думку GdS, має в рукаві козир у вигляді прекрасного запасу з Соломоном на чолі.

Римська газета Corriere dello Sport нагадує про матч Роми на головній сторінці та загалом ставить його в пріоритет, присвячують два перші розвороти.

CdS розповідає про захисну гру Шахтаря та очікує подібної стратегії сьогодні. У стартовому складі "гірників" видання не бачить Матвієнка – в центр оборони римські журналісти ставлять Кривцова та Вітао. Ну і куди ж без фейлів: опорного півзахисника явно гратиме не Патрік, а Майкон.

Мхітаряну прогнозують вихід на позиції "фальшивої дев'ятки" Роми, а з глибини йому допомагатимуть Педро та капітан Пеллегріні.

У ретро-додатку CdS розповідає про Невіо Скалу, який грав за Рому і тренував Шахтар, а також презентує інтерв'ю з Луїсо Паскуале, який забив три голи Шахтарю за Віценцу в Кубку кубків 1997/98.

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