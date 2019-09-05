Битва "динамовцев", дуэль соперников Украины, новая серия великого противостояния – главные фишки 5-го тура евроотбора

"Футбол 24" выделяет все самое интересное из пятого тура квалификации к Евро-2020. Классика в Гамбурге, конкуренты Украины в Белграде и матчи топов – в нашем анонсе.

Четвертая серия статусного противостояния

Германия – Нидерланды

6 сентября, 21:45. Гамбург, Фолькспаркштадион

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовый онлайн на сайте "Футбол 24"

Германия и Нидерланды встретятся в четвертый раз за год: осенью 2018-го соперники дважды определяли сильнейшего в Лиге наций, а весной 2019-го сыграли в рамках отбора к Евро.

Бундестим выздоравливает, и лучше всего это можно проследить через поединки с голландцами. После провального чемпионата мира Германия крупно уступила принципиальному сопернику на выезде, затем в ноябре расписала ничью, упустив на последних минутах домашнюю победу, а в новом году обыграла "оранье" в Амстердаме. Йоахим Лев освежил состав, добавил интересных идей, сделал игру команды более резкой и непредсказуемой. Два предыдущих поединка против Нидерландов немцы выиграли схемами 3-4-3, 3-4-1-2.

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Пока Германия в июне громила аутсайдеров отбора, Рональд Куман со своими подопечными играл в финальной части Лиги наций. Успехи там посредственные – хорошая игра с англичанами и беспомощность против Португалии. Словом, титул голландцы не завоевали, а вот Маттейс де Лигт после разговора с Роналду не смог отказаться от перехода в Ювентус. На старте сезона молодой талант, к сожалению, не впечатляет. Как и его экс-партнер по Аяксу Фрэнки де Йонг, который пока что чужой в игре Барселоны. Сборная – возможность для них получить новый импульс.

Никто не сомневается, что Германия и Нидерланды выйдут на Евро-2020 с двух первых мест в группе С. Однако "оранье" очень рискуют, если проиграют второй матч немцам, ведь впереди у них еще 6 осенних поединков, когда сборники будут в бешеном еврокубковом графике. А Северная Ирландия тем временем набрала максимум очков в 4-х матчах с аутсайдерами.

Дуэль соперников Украины – надеемся на позитив

Сербия – Португалия

7 сентября, 21:45. Белград, Райко Митич

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовый онлайн на сайте "Футбол 24"

Сборная Украины в статусе лидера отборочной группы B едет в Литву, а наши главные конкуренты сыграют между собой в Белграде – Сербия принимает Португалию.

Пиренейцы после двух домашних матчей занимают предпоследнее место в квинтете. Они еще не побеждали в этой квалификации – Украина и Сербия грамотно выстояли в гостях у Португалии. К Фернанду Сантушу уже начали возникать вопросы, но в июне его команда выиграла Лигу наций и солидно смотрелась на фоне топ-сборных. Итак, действующие чемпионы Европы все равно в фаворитах нашей группы, впереди еще много игр, но уже с субботнего поединка нужно начинать побеждать. Интересно, как интегрируется в состав самый дорогой тинейджер этого лета – 126-миллионный Жоау Фелиш.

Сербия опозорилась во Львове, получив 5 "сухих" голов от Украины. Теперь для нее каждый следующий матч против прямых конкурентов превращается в финал – проигрывать Португалии нельзя. Неудачный старт в отборе побудил местную федерацию сменить главного тренера – команду возглавил Любиша Тумбакович. Для балканской сборной с таким подбором исполнителей не годится пролетать мимо чемпионата Европы, на который выходит половина континента. Форвард Реала, хавбек МЮ, звезда Лацио, лидеры Айнтрахта и Аякса – эти парни могут вмешаться в борьбу за выход из группы, если новый наставник найдет идеальное сочетание.

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За кого болеть Украине? Лучший вариант – поражение Сербии. У нас уже есть перед ней солидный гандикап за очными матчами. Если "орлы" проиграют Португалии, а Украина дважды одолеет Литву, они не смогут нас достать в турнирной таблице (разве что разгромят "сине-желтых" дома с разницей в 5 голов). А это значит – гарантия второго места для команды Шевченко.

"Динамовская" битва хороших друзей

Словения – Польша

6 сентября, 21:45. Любляна, Стожице

Телетрансляция на канале "Футбол 1"

Легионеры киевского Динамо получили вызовы в свои национальные сборные: Беньямин Вербич поехал в главную команду Словении, а Томаш Кендзера отбыл в расположение Кадры. В пятницу они могут сыграть друг против друга в квалификации к Евро-2020. Буквально друг против друга – левый вингер против правого защитника.

Польша разрывает всех в равной на первый взгляд группе G – 12 очков в 4-х турах. Очень солидный результат, хотя игра не всегда была столь уверенной. Кендзера имеет стабильное место в старте, поэтому должен снова появиться с первых минут.

У Словении ситуация значительно сложнее – лишь одна победа в 4-х матчах. Домашняя ничья с Северной Македонией ударила по перспективам команды, а летом без травмированного Вербича словенцы проиграли Австрии. Здоровый Беньямин должен сыграть с поляками в старте.

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Кто из топов потеряет очки?

Армения – Италия

5 сентября, 19:00. Ереван, Республиканский стадион

Румыния – Испания

5 сентября, 21:45. Бухарест, Национальный стадион

Сан-Марино – Бельгия

6 сентября, 21:45. Серравалле, Олимпико

Словакия – Хорватия

6 сентября, 21:45. Трнава, Городская арена

Англия – Болгария

7 сентября, 19:00. Лондон, Уэмбли

Франция – Албания

7 сентября, 21:45. Париж, Стад де Франс

Самый сложный матч у Хорватии – выезд в Словакию, которая на старте отбора переиграла лидера группы Е Венгрию. К тому же хорваты в этой квалификации выглядят не очень убедительно.

Приличный соперник у Испании. Правда, Румыния пока одолела только Мальту с Фарерами и не показала, благодаря чему она может выйти из группы F.

Похожая ситуация у оппонента Франции – Албания находится под лидерами благодаря "обязательным" победам. Дидье Дешам имеет кадровые проблемы – травмы нескольких лидеров.

Англия пофеерила в первых турах – 10:1 за два матча с Чехией и Черногорией. Теперь игра с аутсайдером Болгарией. "Три льва" на ходу, поэтому обойдутся без неприятных сюрпризов.

Бельгия и Италия идут со стопроцентными показателями – по 12 очков. Выезды у них не самые тяжелые: "красные дьяволы" получат экскурсию в Сан-Марино, а "скуадра адзурра" посмотрит Кавказ и встретится с нестабильной Арменией.