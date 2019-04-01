Білоног перейшов у Динамо Мінськ

Півзахисник Дмитро Білоног став гравцем мінського Динамо.

Мінське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про перехід українця Дмитра Білонога. Контракт розрахований до кінця 2019 року.

Прийомов перейшов у Вітебськ

Останнім клубом футболіста був донецький Олімпік, перед цим також встиг пограти в Росії за місцевий Урал.

У Динамо Білоног буде виступати під 20-м номером.