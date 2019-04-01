toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ ЖУНІОР МОРАЄС ЗОРЯ - ДИНАМО

Білоног перейшов у Динамо Мінськ

15:47 585 Читать на русском
Білоног перейшов у Динамо Мінськ
Дмитро Білоног / ФК Динамо Мінськ

Півзахисник Дмитро Білоног став гравцем мінського Динамо.

Мінське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про перехід українця Дмитра Білонога. Контракт розрахований до кінця 2019 року.

Прийомов перейшов у Вітебськ

Останнім клубом футболіста був донецький Олімпік, перед цим також встиг пограти в Росії за місцевий Урал.

У Динамо Білоног буде виступати під 20-м номером.

Теги
Світ Трансфери Динамо Мінськ Динамо Мінськ Дмитро Білоног Дмитро Білоног
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
29
хв
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук