Белоног перешел в Динамо Минск

Полузащитник Дмитрий Белоног стал игроком минского Динамо.

Минское Динамо на своем официальном сайте объявило о переходе украинца Дмитрия Белонога. Контракт рассчитан до конца 2019 года.

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Последним клубом футболиста был донецкий Олимпик, перед этим также успел поиграть в России за местный Урал.

В Динамо Белоног будет выступать под 20-м номером.