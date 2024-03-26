Днями бразилець влаштував черговий антирасистський перфоманс. Вінісіус поскаржився на жахливе ставлення з боку іспанських вболівальників і навіть заплакав, зірвавши оплески журналістів. Втім, легендарний воротар-бомбардир Хосе Луїс Чілаверт не вірить у щирість зірки Реала.

"Хочу, щоб расисти бачили моє обличчя": Вінісіус розплакався на прес-конференції

"Перший, хто ображає і нападає на суперників – це він сам. Не будь пе*иком, футбол для чоловіків", – написав 58-річний Чілаверт у дописі під відео про Вінісіуса.

Нагадаємо, більшість виїздів Реала завершуються розбірками бразильця з фанатами. Віні ображають огидними расистськими вигуками, але і він сам не святий – провокує трибуни, знущається з менш статусних суперників тощо.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

Хосе Луїс Чілаверт – воротар-бомбардир, який двічі уникнув смерті, врятував партнера і йде у президенти