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Безус розповів про переваги Гента над його попереднім клубом

11:05 664 Читать на русском
Безус розповів про переваги Гента над його попереднім клубом
Роман Безус / ФК Гент

Півзахисник збірної України Роман Безус розповів про зміни в побуті після переходу з Сент-Трюйдена в Гент влітку цього року.

"Насамперед, Гент відрізняється від Сент-Трюйдена кількістю населення. Гент набагато більший. Але що мені зараз дуже подобається, так це те, що я живу поруч з нашою базою.

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У будь-який момент можна піти позайматися, навіть з дітьми. До того ж у сина і футбольна секція поруч. Тут компактніше і комфортніше облаштований побут", – цитує Безуса zbirna.com.

Нагадаємо, в поточному сезоні українець зіграв 8 матчів та забив 3 голи в чемпіонаті Бельгії, а також тричі виходив на поле в Лізі Європи.

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Теги
Українці за кордоном Бельгія Сент-Трюйден Сент-Трюйден Роман Безус Роман Безус Гент Гент
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