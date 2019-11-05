Безус: У Генті рідну мову не забудеш

Український півзахисник Роман Безус розповів про спілкування з партнерами по бельгійському Генту.

"Щодо нідерландської мови, яка переважає в цій частині Бельгії, то я розумію, коли хтось спілкується між собою, але самому висловлюватися складно. Справа в тому, що у нас в команді переважає англійська. Так що немає великої потреби сідати за парту. Тим більше що в Генті є українська діаспора, тому і рідну мову не забудеш. Психологічно це дуже допомагає. Є у нас і грузини, з якими можна поговорити по-російськи.

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Поза тренуваннями і матчами бачимось ми не дуже часто. Можемо зустрітися на чийсь день народження або ще якесь свято. У моїй сім'ї троє дітей, у Ігоря Пластуна – теж, народилася дитина у Роми Яремчука, так що життєвих турбот достатньо", – цитує Безуса zbirna.com.

Нагадаємо, Роман Безус перейшов у Гент влітку 2019-го з Сент-Трюйдена. В поточному сезоні українець зіграв 8 матчів та забив 3 голи в чемпіонаті Бельгії, а також тричі виходив на поле в Лізі Європи. В турнірній таблиці бельгійської ліги Жупіле Гент наразі посідає третє місце.

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