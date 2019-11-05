Безус рассказал о преимуществах Гента над его предыдущим клубом

Полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал об изменениях в быту после перехода из Сент-Трюйдена в Гент летом этого года.

"Прежде всего, Гент отличается от Сент-Трюйдена количеством населения. Гент гораздо больше. Но что мне сейчас очень нравится, так это то, что я живу рядом с нашей базой.

Безус: В Генте родной язык не забудешь

В любой момент можно пойти позаниматься, даже с детьми. К тому же у сына и футбольная секция рядом. Здесь компактнее и комфортнее быт", – цитирует Безуса zbirna.com.

Напомним, в текущем сезоне украинец сыграл 8 матчей и забил 3 гола в чемпионате Бельгии, а также трижды выходил на поле в Лиге Европы.

Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікенду