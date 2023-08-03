Безус продовжує запалювати в єврокубках – відео дублю українця
20:38 - Читать на русском
Півзахисник Омонії Роман Безус залишається нестримним в Лізі конференцій
Перша гра між Габалою та Омонією завершилась перемогою останніх, а Роман Безус став головним героєм оформивши хет-трик.
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Матч-відповідь продовжив результативну серію українця. Вже на 5 хвилині Безус з другої спроби переправив м'яч у ворота. А на 29 хвилині Роман реалізував пенальті, забивши вже п'ятий гол у ворота Габали в протистоянні.
Загалом, це вже третій матч Безуса у поточному сезоні – Роман відзначився аж 5 забитими м'ячами.
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