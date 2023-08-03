Перша гра між Габалою та Омонією завершилась перемогою останніх, а Роман Безус став головним героєм оформивши хет-трик.

Безус оформив перший у кар'єрі хет-трик і приніс Омонії перемогу – відео геніальних ударів зі штрафних

Матч-відповідь продовжив результативну серію українця. Вже на 5 хвилині Безус з другої спроби переправив м'яч у ворота. А на 29 хвилині Роман реалізував пенальті, забивши вже п'ятий гол у ворота Габали в протистоянні.

Загалом, це вже третій матч Безуса у поточному сезоні – Роман відзначився аж 5 забитими м'ячами.

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GOAL! Omonia Nicosia 1-0 Qabala FK



️ Roman Bezus

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