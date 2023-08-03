Безус продолжает зажигать в еврокубках – видео дубля украинца
20:41 - Читати українською
Полузащитник Омонии Роман Безус остается неудержимым в Лиге конференций.
Первая игра между Габалой и Омонией завершилась победой последних, а Роман Безус стал главным героем оформив хет-трик.
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Ответный матч продолжил результативную серию украинца. Уже на 5 минуте Безус со второй попытки переправил мяч в ворота. А на 29 минуте Роман реализовал пенальти, забив уже пятый гол в ворота Габалы в противостоянии.
В общем, это уже третий матч Безуса в текущем сезоне - Роман отметился аж 5 забитыми мячами.
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