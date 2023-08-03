Первая игра между Габалой и Омонией завершилась победой последних, а Роман Безус стал главным героем оформив хет-трик.

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Ответный матч продолжил результативную серию украинца. Уже на 5 минуте Безус со второй попытки переправил мяч в ворота. А на 29 минуте Роман реализовал пенальти, забив уже пятый гол в ворота Габалы в противостоянии.

В общем, это уже третий матч Безуса в текущем сезоне - Роман отметился аж 5 забитыми мячами.

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GOAL! Omonia Nicosia 1-0 Qabala FK



️ Roman Bezus

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