toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕРТОН АЛЬБІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Безус підпише з Гентом контракт на 3,5 року

19:59 297 Читать на русском
Безус підпише з Гентом контракт на 3,5 року
Роман Безус / Фото: Сент-Трюйден

Стали відомі подробиці контракту Романа Безуса з Гентом Яремчука і Пластуна.

Український хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус підпише контракт з Гентом на 3,5 року, повідомляє портал voetbalbelgie.be.

Ракицький за крок від переходу в Зеніт – Тимощук просуває резонансний трансфер з шаленим бонусом для гравця

Фінансові подробиці угоди наразі невідомі. Раніше лунала інформація, що Безус перейде в Гент за 1 мільйон євро. Частиною угоди повинен стати трансфер в Сент-Трюйден форварда Гента Мамаду Сілли.

У поточному сезоні Безус провів 16 матчів, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

Оголені позиції та тренер-перекотиполе: як Карпатам зберегти прописку в УПЛ

Теги
Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгія Сент-Трюйден Сент-Трюйден
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Севілья
22:30
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук