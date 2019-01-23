Безус підпише з Гентом контракт на 3,5 року

Стали відомі подробиці контракту Романа Безуса з Гентом Яремчука і Пластуна.

Український хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус підпише контракт з Гентом на 3,5 року, повідомляє портал voetbalbelgie.be.

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Фінансові подробиці угоди наразі невідомі. Раніше лунала інформація, що Безус перейде в Гент за 1 мільйон євро. Частиною угоди повинен стати трансфер в Сент-Трюйден форварда Гента Мамаду Сілли.

У поточному сезоні Безус провів 16 матчів, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

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