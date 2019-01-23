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Ракицький за крок від переходу в Зеніт – Тимощук просуває резонансний трансфер з шаленим бонусом для гравця

18:17 1484 Читать на русском
Ракицький за крок від переходу в Зеніт – Тимощук просуває резонансний трансфер з шаленим бонусом для гравця
Ракицький близький до переїзду в Росію

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький вже найближчим часом може стати гравцем пітерського Зеніта.

Шахтар та Зеніт сильно проснулись в перемовинах щодо трансферу 29-річного оборонця, повідомляє російський Спорт Экспресс. З боку пітерців резонансну угоду просуває екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук, який працює помічником головного тренера команди Сергія Сємака. Останній також наполягає на придбанні українця.

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За інформацією видання, Шахтар розраховує виручити на продажі Ракицького 14 млн євро. Сам футболіст повинен отримати шалену премію за підписання контракту – 5 млн євро. Його зарплата складе 2,5 млн євро у рік.

У випадку підписання довготривалої угоди перехід Ракицького може обійтись росіянам у 20 млн євро, зазначає джерело.

Раніше повідомлялось, що Ракицький налаштований покинути Шахтар через Фонсеку та фанатів. Попри це футболіст вирушив разом з донецьким клубом на збір у Туреччину.

У розпал чуток про відхід Ракицького "гірники" оформили перехід захисника Олександрії Валерія Бондаренка.

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