Оголені позиції та тренер-перекотиполе: як Карпатам зберегти прописку в УПЛ

Розпродаж ключових виконавців та ставка на молодь посеред сезону можуть відправити Карпати у Першу лігу. "Футбол 24" вказує на чималі кадрові проблеми, які виникли у львівському клубі.

Львівські Карпати покинула ціла низка гравців, і не факт, що розпродаж лідерів закінчився. Спробуємо розібратись, на які позиції "левам" доведеться шукати підсилення, аби спокійно зберегти прописку в УПЛ.

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Голкіпер

На збори вирушили Максим Кучинський, Герман Пеньков та молодий Антон Задерейко. Команду після закінчення контракту покинув Роман Підківка, якого доволі довго маринували у "дублі". І поки один із раніше найперспективніших українських воротарів шукає нову команду, у Карпатах з позицією голкіпера все виглядає добре.

Скоріш за все, в основі гратиме Кучинський, який, в принципі, класно виглядав, а в матчі проти Динамо, де львів'яни перемогли на виїзді з рахунком 2:0, стрибнув вище голови. Втім, одразу після того поєдинку Карпати орендували Микиту Шевченка з Шахтаря на півроку – Кучинський присів на лавку, а Пеньков захищав ворота "дубля". Який був сенс цього рішення – невідомо. Можливо, у моменти нудьги інженери Ілона Маска спробують знайти тут логіку. Проте весною у воротах Карпат усе має бути гаразд.

Правий захисник

Цю позицію успішно закривав тепер вже екс-капітан Денис Мірошніченко, якого після відмови продовжувати контракт у найкращих українських традиціях запроторили у "дубль". Карпати вміють "дякувати" футболістам за роки відданості та праці, тому наступні півроку Денис шліфуватиме свою майстерність у чемпіонаті U-21.

Не поїхав на збори і Артем Федецький, якому запропонували стати граючим тренером "дубля". Знаємо, що у Карпат U-21 амбітні плани, але щоб два підсилення одночасно... Звісно, Федецький багато помилявся, однак зараз важко уявити, хто закриє цю позицію.

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Молодий Андрій Бусько повернувся з оренди у Винниках, конкурує за позицію із перспективним Петром Харжевським. Якщо львів'яни не підпишуть нікого на цю позицію, то закривати правий фланг буде хтось із них. Обидва мають хороші дані та заслуговують на свій шанс. Звісно, Карпатам позаріз необхідно набирати очки, але гра обох дозволяє припускати, що "каші вони не зіпсують".

Центральні захисники

На зборах перебувають Нестеров, Мегреміч, Сандохадзе, Ковтун, Авраменко та Веремієнко. Двоє останніх – молоді виконавці, яким навряд чи довірять місце у старті. Сандохадзе теж не вражав, коли отримував свій шанс.

Мегреміч всю першу частину сезону провів в основі, тому за місце в старті змагатимуться Ковтун, який не показав надійної гри, та Нестеров, який відновлюється після тривалої травми. Підписання Гуйє стало черговим провалом. Якщо фланги Карпат може закрити надталановита молодь, то центр оборони краще підсилити.

Лівий захисник

Чи не найменш проблемна позиція у Карпатах. Кравець дебютував за Леганес проти Реала, а на його місце у Луго вирушив Лебеденко. Костевич, який грав зліва ще раніше, чи не найкращий на цій позиції у чемпіонаті Польщі. Ліві захисники Карпат розходяться, як гарячі пиріжки. Є велика ймовірність, що молодий Роман Слива, який поїхав на збори з першою командою, може повторити шлях "попередників".

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19-річний хлопець вражає своєю зрілістю та дає підстави не заморочуватися підписанням новачка на цю позицію. При потребі у захисті може зіграти Гуцуляк, але після відходу Шведа, який не поїхав на збори і сидить на валізах, саме Олексій повинен стати лідером атакувальної ланки.

Опорні півзахисники

Зараз найлогічнішою виглядає пара Ді Франко – Кльоц, хоча посперечатися за місце в основі може і Вербний. Клас усіх трьох дозволяє стверджувати про надійність у цій зоні. Чорнову роботу виконують непогано, можуть розпочати атаку. У матчах другої шістки (а саме там Карпати, найімовірніше, гратимуть другу частину чемпіонату) цілком можуть вести гру першим номером. На підмогу може прийти Роман Толочко, виступи якого в основі Карпат – лише питання часу. Селекціонери львів'ян можуть сміливо відкидати послуги опорників.

Атакувальний хавбек

Тут місце за собою зацементував Хорхе Карраскаль, хоча першу частину сезону виглядав дуже сіро і блякло. Подейкують, що 20-річний колумбієць затягнув святкування свого викупу Карпатами у Севільї. Втім, місце Хорхе в основі навряд чи ставиться під сумнів – витрачені на нього кошти львів'яни планують відбити.

Виступи Карраскаля у минулому сезоні давали керівництву "левів" сподівання на шанс перепродати футболіста, але не факт, що цей шанс буде. ЗМІ пишуть інтерес до Хорхе від Рівер Плейт, але чи захочуть аргентинці платити 2 млн євро (оцінка від Transfermarkt) за атакувального хавбека, який упродовж 16 матчів спромігся лише на одну гольову передачу? Навряд чи.

Було б непогано подивитися на цій позиції 18-річного Остапа Притулу, який чудово проявляє себе у "дублі". Його ліва нога та креативність можуть непогано ошелешити суперників. Вочевидь, підписувати на цю позицію Карпати не будуть нікого – поки не продадуть Карраскаля. Залишається сподіватись, що колумбієць серйозніше ставитиметься до своїх обов'язків та знову набере класну форму.

Вінгери

Без сумнівів, основні атакувальні фланги "левів" – це Олексій Гуцуляк та Сергій Мякушко, яких може замінити молодий Ростислав Лях. Легіонери тут навряд чи щось покращать, а молодому Ляху потрібно набиратися досвіду.

Ймовірно, після продажу Шведа саме Гуцуляк візьме на себе обов'язки лідера та поведе команду в боротьбі за місце, вище від 10-го (12 і 11 позиції зайняли Арсенал-Київ та Чорноморець, які битимуться за право зберегти прописку у стиковому матчі).

Форвард

Позиція, де б не завадило якісне підсилення. Дебелко, який повернувся з Естонії та не підійшов Ерцгебірге Ауе, навряд чи отримає шанс у Карпатах попри результативність під час виступів в оренді. Крістіану Понде та Родріго Варгасу бракує стабільності та вбивчої холоднокровності. Після призначення нового тренера та пертурбації складу цілком ймовірно, що навесні Карпати матимуть небагато гольових моментів, нереалізація кожного з яких наближатиме команду до стикового матчу з командою Першої ліги.

Проблеми тренера

Напевно зрозуміло, що Фабрі прийшов рятувати Карпати, а не "будувати довгостроковий проект" та "виводити команду у єврокубки". Склад у нього не найоптимальніший. Ймовірність за місяць побудувати гру, яка здивує суперників та допоможе Карпатам здійснити якісний ривок – майже нульова. Звісно, більш предметно можна буде говорити після старту весняної частини, коли визначаться усі новачки та втрати команди, а також з'явиться матеріал для аналізу – офіційні матчі на чолі з новим тренером.

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Класно, що у команду прибуло багато молодих виконавців, але таке "вливання" посеред сезону, та ще й при непевній ситуації у турнірній таблиці, може стати проблемою. При цьому варто відзначити, що увесь "молодняк" – талановитий, перспективний, працьовитий і готовий доводити скептикам, що вони помиляються. Крім того, за розвитком молодих талантів цікаво спостерігати, а калейдоскоп орендованих гравців із незрозумілих команд та чемпіонатів вже набрид.

Найбільш правильно – зробити акцент на фізичній підготовці команди та напрацьовувати контратаки. Вести гру Карпати зараз не можуть з об'єктивних причин, а ставка на контроль м'яча майже стовідсотково обернеться провалом. Те, що Фабрі упродовж кар'єри змінив два десятки клубів, свідчить про те, що він вміє діяти "від простого" та не навчатиме команду якоїсь філософії. Сподіваємося, сторінка його кар'єри у Карпатах буде успішною, а "леви" залишаться в УПЛ без стикових матчів.

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