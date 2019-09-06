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Безус: Добре, що до збірної України викликали тих, хто знає вимоги тренерського штабу

6 вересня 23:19 101 Читать на русском
Безус: Добре, що до збірної України викликали тих, хто знає вимоги тренерського штабу
Роман Безус / УАФ

Хавбек збірної України Роман Безус поділився очікуваннями від матчу відбору Євро-2020 проти Литви.

 

"Після перших чотирьох бурхливих днів зборів в Києві, коли були і зустріч хлопців, і відкрите тренування, і купа преси всюди, тут зараз емоційна пауза. Ми живемо за містом, кілометрів 15 від Вільнюса, навколо озера, дерева, дощ іде рідко.

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Тут добре спиться. Хоча ввечері була гулянка в готелі, салют, але я цього вже майже не помічав.

Вже на першому теоретичному занятті попередили: нам буде важко. Часу на цей раз на підготовку трохи, а хлопці не грали разом три місяці. Добре, що тут всі ті, хто викликався попередні рази, в принципі систему і вимоги ми знаємо", – цитує Безуса FootBoom.

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Теги
Литва Литва Збірна України Литва - Україна Україна Україна Роман Безус Роман Безус
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