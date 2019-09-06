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Безус: Хорошо, что в сборную Украины вызвали тех, кто знает требования тренерского штаба

6 сентября 23:24 24 Читати українською
Безус: Хорошо, что в сборную Украины вызвали тех, кто знает требования тренерского штаба
Роман Безус / УАФ

Хавбек збірної України Роман Безус поділився очікуваннями від матчу відбору Євро-2020 проти Литви.

 

"После первых четырех бурных дней сборов в Киеве, когда были и встреча ребят, и открытая тренировка, и куча прессы везде, здесь сейчас эмоциональная пауза. Мы живем за городом, километров 15 от Вильнюса, вокруг озера, деревья, дождь идет редко.

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Здесь хорошо спится. Хотя вечером была гулянка в отеле, салют, но я этого уже почти не замечал.

Уже на первом теоретическом занятии предупредили: нам будет тяжело. Времени на этот раз на подготовку немного, а ребята не играли вместе три месяца. Хорошо, что здесь все те, кто вызывался предыдущие разы, в принципе систему и требования мы знаем", – цитирует Безуса FootBoom.

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Литва Литва Сборная Украины Литва - Украина Украина Украина Роман Безус Роман Безус
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