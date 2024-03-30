"Всі збірні вийшли на Євро. Додаємо до цього Олімпіаду і маємо безпрецедентний сезон для збірних. Це найкраще, що може бути.

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Цей досвід є незамінним для будь-якого покоління. Це надзвичайно приємно. Ви бачите чотири поспіль участі збірних на Євро. Ми свого часу теж на щось подібне сподівалися, але в плей-офф все складалося інакше.

Сподіваюсь, що не забудуть про олімпійську збірну, бо це теж важливо. Яких футболістів повезуть. Поки що, здається, немає якогось чіткого бачення", – сказав Джулай на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва на груповій стадії Євро-2024 зіграють з командами Бельгії, Словаччини та Румунії. Дмитро Михайленко боротиметься з U-19 на чемпіонаті Європи (пройде з 15 по 28 липня 2024 року у Північній Ірландії), який стане частиною відбору на чемпіонат світу U-20 2025 року. А Юрій Мороз зі збірною U-17 візьме участь у континентальній першості, яка проходитиме з 20 травня до 5 червня на Кіпрі.

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