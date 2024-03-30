"Безпрецедентний сезон": Джулай оцінив ЄВРОпейський прорив збірних України, нагадавши про обділеного Ротаня
Культовий коментартор Дмитро Джулай висловився щодо успіхів дорослої та юнацьких збірних, які кваліфікувалися на чемпіонат Європи.
"Всі збірні вийшли на Євро. Додаємо до цього Олімпіаду і маємо безпрецедентний сезон для збірних. Це найкраще, що може бути.
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Цей досвід є незамінним для будь-якого покоління. Це надзвичайно приємно. Ви бачите чотири поспіль участі збірних на Євро. Ми свого часу теж на щось подібне сподівалися, але в плей-офф все складалося інакше.
Сподіваюсь, що не забудуть про олімпійську збірну, бо це теж важливо. Яких футболістів повезуть. Поки що, здається, немає якогось чіткого бачення", – сказав Джулай на своєму YouTube-каналі.
Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва на груповій стадії Євро-2024 зіграють з командами Бельгії, Словаччини та Румунії. Дмитро Михайленко боротиметься з U-19 на чемпіонаті Європи (пройде з 15 по 28 липня 2024 року у Північній Ірландії), який стане частиною відбору на чемпіонат світу U-20 2025 року. А Юрій Мороз зі збірною U-17 візьме участь у континентальній першості, яка проходитиме з 20 травня до 5 червня на Кіпрі.
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