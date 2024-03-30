"Все сборные вышли на Евро. Добавляем к этому Олимпиаду и имеем беспрецедентный сезон для сборных. Это лучшее, что может быть.

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Этот опыт является незаменимым для любого поколения. Это чрезвычайно приятно. Вы видите четыре подряд участия сборных на Евро. Мы в свое время тоже на что-то подобное надеялись, но в плей-офф все складывалось иначе.

Надеюсь, что не забудут об олимпийской сборной, потому что это тоже важно. Каких футболистов повезут. Пока что, кажется, нет какого-то четкого видения", – сказал Джулай на своем YouTube-канале.

Напомним, подопечные Сергея Реброва на групповой стадии Евро-2024 сыграют с командами Бельгии, Словакии и Румынии. Дмитрий Михайленко будет бороться с U-19 на чемпионате Европы (пройдет с 15 по 28 июля 2024 года в Северной Ирландии), который станет частью отбора на чемпионат мира U-20 2025 года. А Юрий Мороз со сборной U-17 примет участие в континентальном первенстве, которое будет проходить с 20 мая по 5 июня на Кипре.

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