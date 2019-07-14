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Безотосний зізнався, що на повернення в Чорноморець його надихнули приклади Шовковського і Буффона

09:38 232 Читать на русском
Безотосний зізнався, що на повернення в Чорноморець його надихнули приклади Шовковського і Буффона
Дмитро Безотосний / фото: Чорноморець

Новоспечений голкіпер Чорноморця Дмитро Безотосний поділився враженнями після повернення в український футбол.

"Після того, як повернувся з Габали, був в Одесі. Вийшов на контакт з керівництвом клубу. Домовилися, що, коли почнуться збори "моряків", поговоримо з головним тренером команди Ангелом Червенковим, він подивиться мене в роботі і після цього обговоримо майбутнє. У підсумку після знайомства і декількох днів тренувань, я підписав з Чорноморцем офіційну угоду і таким чином повернувся в одеську команду.

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Була розмова, коли я починав тренувальний процес в Чорноморці. Все добре, знайомимося в процесі роботи, ніяких труднощів у нас немає. Зараз ми заряджені спільною метою вирішити поставлене завдання на майбутній сезон. Ми повинні знову бути в елітному дивізіоні якомога швидше. Хочеться прикласти руку до того, щоб Чорноморець повернувся в УПЛ.

Хтось в 35 років закінчує, у когось, навпаки, починається воротарський світанок. У мене є приклад Олександра Шовковського, Джанлуїджі Буффона, які в такому віці виходили і показували високий рівень гри. Головне, це допомагати команді своїм досвідом і грою. Можна, звичайно, дивитися і в паспотрт, але краще робити висновки після матчів", – цитує Безотосного Команда 1.

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