Безотосный признался, что на возвращение в Черноморец его вдохновили примеры Шовковского и Буффона

Новоиспеченный голкипер Черноморца Дмитрий Безотосный поделился впечатлениями после возвращения в украинский футбол.

"После того, как вернулся из Габалы, был в Одессе. Вышел на контакт с руководством клуба. Договорились, что, когда начнутся сборы "моряков", поговорим с главным тренером команды Ангелом Червенковым, он посмотрит на меня в работе и после этого обсудим будущее. В итоге после знакомства и нескольких дней тренировок, я подписал с Черноморцем официальное соглашение и таким образом вернулся в одесскую команду.

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Был разговор, когда я начинал тренировочный процесс в Черноморце. Все хорошо, знакомимся в процессе работы, никаких трудностей у нас нет. Сейчас мы заряжены общей целью решить поставленную задачу на будущий сезон. Мы должны снова быть в элитном дивизионе как можно быстрее. Хочется приложить руку к тому, чтобы Черноморец вернулся в УПЛ.

Кто-то в 35 лет заканчивает, у кого-то, наоборот, начинается вратарский рассвет. У меня есть пример Александра Шовковского, Джанлуиджи Буффона, которые в таком возрасте выходили и показывали высокий уровень игры. Главное, это помогать команде своим опытом и игрой. Можно, конечно, смотреть и в паспотрт, но лучше делать выводы после матчей", – цитирует Безотосного Команда 1.

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