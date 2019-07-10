Чорноморець підписав Безотосного та Ярошенка – обидва раніше грали в одеській команді

Одеський Чорноморець серйозно налаштований повернутись в УПЛ.

Одеський Чорноморець на своєму офіційному сайті повідомив про підписання ветеранів Дмитра Безотосного та Костянтина Ярошенка. Деталі контрактів не повідомляються.

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Безотосний захищав кольори "червоно-синіх" з 2011 по 2015 роки і був частиною міцної команди Романа Григорчука, яка виходила до 1/16 фіналу Ліги Європи-2013/14.

Ярошенко виступав у футболці "моряків" у 2007 році, зігравши лише 7 поєдинків.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2018/19 Чорноморець поступився Колосу у перехідних матчах і вилетів у Першу лігу.

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