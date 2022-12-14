Але є одна умова: новий наставник команди має бути "серійним переможцем".

Бельгійська футбольна асоціація (KBVB) відкрила вакансію на посаду головного тренера, повідомляє офіційний сайт організації. Відправити своє резюме може кожен бажаючий, але KBVB має цілу низку умов.

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Новий тренер має бути "надзвичайно амбітним серійним переможцем з необхідним міжнародним досвідом на найвищому рівні, футбольними тактичними знаннями, а також необхідними особистими навичками". Також новий керманич повинен мати досвід керування топ-гравцями.

До завдання нового головного тренера входитиме створення згуртованої групи та інтеграція молодих гравців до основного складу.

Крайній термін подання заявок – 10 січня 2023 року.

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