Наставник Брюгге Карл Хуфкенс повідомив, що у найближчих матчах нападник збірної України не зможе вийти на поле.

Сьогодні, 21 грудня, Брюгге зіграє з Сент-Трюйденом у 1/8 фіналу Кубка Бельгії. Українці Едуард Соболь і Роман Яремчук не потрапили до заявки. Якщо причини відсутності захисника поки невідомі, то з Яремчуком ситуація зрозуміла – він травмований.

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"У Романа є проблеми з литкою. Він буде готовий лише до матчу проти Генка (8 січня – прим. "Футбол 24")", – розповів Карл Хуфкенс.

Відповідно, 27-річний Яремчук пропустить кубковий матч проти Сент-Трюйдена, а також поєдинок із Льовеном у чемпіонаті Бельгії. Брюгге посідає 4 місце в турнірній таблиці, а відставання від Генка, який лідирує, складає 13 очок.

Нагадаємо, сезон 2022/23 є дебютним для Романа Яремчука у Брюгге. Українець зіграв 12 матчів, забив 2 голи і віддав 2 асисти.

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