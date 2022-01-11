Альваро Сервера залишився без роботи посеред сезону після майже 6 років у Кадісі.

Кадіс звільнив 56-річного іспанського фахівця, повідомляє прес-служба клубу. Причиною відставки Сервери стали незадовільні результати команди на внутрішній арені (передостання сходинка після 20 турів).

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Президент "Жовтої субмарини" Мануель Віскаіно на прес-конференції прокоментував відставку: "Альваро не багатослівний. Це складно говорити в такі сумні моменти. І мені, і йому. Вважаю, якби не ухвалили це рішення, то стекли б кров'ю. Я зобов'язаний зберегти прописку Кадіса".

Альваро Сервера очолив команду в квітні 2016-го, а за підсумками сезону 2019/20 вона вийшла в еліту. Загалом іспанець провів на чолі андалусійців 257 поєдинків, у яких здобув 99 перемог.