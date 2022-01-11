Альваро Сервера остался без работы посреди сезона после почти 6 лет в Кадисе.

Кадис уволил 56-летнего испанского специалиста, сообщает пресс-служба клуба. Причиной отставки Серверы стали неудовлетворительные результаты команды на внутренней арене (предпоследняя строчка после 20 туров).

Эльче одержал сенсационную победу над Эспаньолом, покинув зону вылета из Ла Лиги.

Президент "Желтой субмарины" Мануэль Вискаино на пресс-конференции прокомментировал отставку: "Альваро не многословен. Это сложно говорить в такие печальные моменты. И мне, и ему. Считаю, если бы не приняли это решение, то стекли бы кровью. Я обязан сохранить прописку Кадиса".