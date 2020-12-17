FIFA The Best-2020: символічна збірна року
ФІФА оголосила команду року The Best-2020. Найбільше представників делегував Ліверпуль.
Сьогодні, 17 грудня, у Цюриху відбулась щорічна церемонія нагородження FIFA The Best. Окрім персональних нагород, ФІФА назвала символічну збірну року.
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Одразу четверо гравців (Аліссон, Вірджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд та Тьягу Алькантара) представляють Ліверпуль. Баварія делегувала трьох футболістів – Йозуа Кімміха, Альфонсо Девіса та Роберта Лєвандовскі.
Ще по одному представнику має Реал (Серхіо Рамос), Ман Сіті (Кевін де Брюйне), Барселона (Ліонель Мессі) та Ювентус (Кріштіану Роналду).
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FIFA The Best-2020 – символічна збірна року:
Аллісон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Рамос, Девіс – Кімміх, Де Брюйне, Алькантара – Мессі, Лєвандовскі, Роналду