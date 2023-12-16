Михайло Мудрик вийшов у старті й провів на полі 70 хвилин. Українець запам'ятався дуже незграбним ударом з 25 метрів – м'яч замість воріт полетів у бік кутового прапорця. Втім, транслятори не включили цей епізод у відеоогляд.

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Зате ви можете насолодитися промахом Армандо Брої, який примудрився не забити десь із двох метрів. Челсі врятував Коул Палмер, який забив сам і асистував на Джексона. До речі, Броя також пробивав після передачі англійця.

Завдяки цій перемозі Челсі повернувся на 10 місце турнірної таблиці АПЛ. Шеффілд залишається останнім.