Михаил Мудрик вышел в старте и провел на поле 70 минут. Украинец запомнился очень неловким ударом с 25 метров – мяч вместо ворот полетел в сторону углового флажка. Впрочем, трансляторы не включили этот эпизод в видеообзор.

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Зато вы можете насладиться промахом Армандо Брои, умудрившегося не забить где-то с двух метров. Челси спас Коул Палмер, который забил сам и ассистировал на Джексона. Кстати, Броя тоже пробивал после передачи англичанина.

Благодаря этой победе Челси вернулся на 10-е место турнирной таблицы АПЛ. Шеффилд остается последним.