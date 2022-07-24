МЛС 2022. 21-й тур

Спортінг Канзас-Сіті – Лос-Анджелес – 0:2

Голи: Аранго, 56, Бейл, 83

Лос-Анджелес впевнено обіграв Спортінг Канзас-Сіті. Перша половина завершилась без голів. Додамо, що у цій грі зіграв Джорджо К'єлліні, якого змінили вже по перерві. Рахунок відкрив Аранго, прошивши голкіпера потужним ударом. А під завісу зустрічі Бейл подвоїв перевагу, також точно пробивши у ближній кут.

Бейл та К'єлліні переможно дебютували в МЛС, допомігши команді вийти на перше місце

Таким чином, Лос-Анджелес очолює Західну Конференцію, набравши 45 очок. Спортінг Канзас-Сіті залишився останнім з 20 пунктами.

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