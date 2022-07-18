МЛС, Західна конференція

Нешвілл – Лос-Анджелес – 1:2

Голи: Мухтар, 43 (п) – Аранго, 27, Сіфуентес, 46

У звітному матчі дебютували обидва зіркові новачки гостей. Джорджо К'єлліні вийшов у стартовому складі і провів на полі рівно годину. Гарет Бейл отримав у своє розпорядження останні 20 хвилин.

Другий чемпіон Європи безкоштовно перебрався в найбільш італійський клуб МЛС

Лос-Анджелес спокійно здобув перемогу і вийшов на перше місце в турнірній таблиці Західної конференції. Воно дає можливість стартувати у плей-офф зі стадії чвертьфіналу. Решта команд почне боротьбу з 1/8.