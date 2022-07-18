Бейл та К'єлліні переможно дебютували в МЛС, допомігши команді вийти на перше місце
09:45 - Читать на русском
Лос-Анджелес обіграв Нешвілл і став лідером Західної конференції МЛС.
МЛС, Західна конференція
Нешвілл – Лос-Анджелес – 1:2
Голи: Мухтар, 43 (п) – Аранго, 27, Сіфуентес, 46
У звітному матчі дебютували обидва зіркові новачки гостей. Джорджо К'єлліні вийшов у стартовому складі і провів на полі рівно годину. Гарет Бейл отримав у своє розпорядження останні 20 хвилин.
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Лос-Анджелес спокійно здобув перемогу і вийшов на перше місце в турнірній таблиці Західної конференції. Воно дає можливість стартувати у плей-офф зі стадії чвертьфіналу. Решта команд почне боротьбу з 1/8.
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