Бейл став головною трансферною ціллю клубу Бекхема

Девід Бекхем будує грандіозні плани щодо комплектації складу Інтер Маямі.

Зірковий англієць хоче запросити у свій клуб Гарета Бейла, стверджує El Confidencial.

Бекхем призначив головного тренера Інтера Маямі

Преса постійно пише про потенційних новачків Інтер Маямі, серед яких згадувались Едінсон Кавані та Луїс Суарес. Однак головною ціллю Бекхема є саме Бейл. Валлієць має постійні проблеми у стосунках із Зіданом, минулого літа були чутки про переїзд зірки Реала у Китай. Якщо вінгер "вершкових" таки наважиться покинути Сантьяго Бернабеу, то Бекхем готовий зробити його окрасою свого американського проекту.

До слова, Інтер Маямі розпочне свої офіційні виступи 2-го березня матчем проти ФК Лос-Анджелес.

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