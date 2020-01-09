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Бейл став головною трансферною ціллю клубу Бекхема

08:00 1063 Читать на русском
Бейл став головною трансферною ціллю клубу Бекхема
Гарет Бейл / Reuters

Девід Бекхем будує грандіозні плани щодо комплектації складу Інтер Маямі.

Зірковий англієць хоче запросити у свій клуб Гарета Бейла, стверджує El Confidencial.

Бекхем призначив головного тренера Інтера Маямі

Преса постійно пише про потенційних новачків Інтер Маямі, серед яких згадувались Едінсон Кавані та Луїс Суарес. Однак головною ціллю Бекхема є саме Бейл. Валлієць має постійні проблеми у стосунках із Зіданом, минулого літа були чутки про переїзд зірки Реала у Китай. Якщо вінгер "вершкових" таки наважиться покинути Сантьяго Бернабеу, то Бекхем готовий зробити його окрасою свого американського проекту.

До слова, Інтер Маямі розпочне свої офіційні виступи 2-го березня матчем проти ФК Лос-Анджелес.

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Іспанія Трансфери Реал Мадрид Інтер Маямі Інтер Маямі Гарет Бейл Гарет Бейл Девід Бекхем Девід Бекхем МЛС Трансфери
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