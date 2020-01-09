Бейл стал главной трансферной целью клуба Бекхэма

Дэвид Бекхэм строит грандиозные планы по комплектации состава Интер Майами.

Звездный англичанин хочет пригласить в свой клуб Гарета Бейла, утверждает El Confidencial.

Бекхэм назначил главного тренера Интера Майами

Пресса постоянно пишет о потенциальных новичках Интер Майами, среди которых упоминались Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Однако главной целью Бекхэма является именно Бейл. Валлиец имеет постоянные проблемы в отношениях с Зиданом, прошлым летом были слухи о переезде звезды Реала в Китай. Если вингер "сливочных" таки решится покинуть Сантьяго Бернабеу, то Бекхэм готов сделать его украшением своего американского проекта.

К слову, Интер Майами начнет свои официальные выступления 2-го марта матчем против ФК Лос-Анджелес.

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